* Da Redação de Splash

A expulsão de Rachel Sheherazade, 50, culminou na ruptura do contrato entre a Record e algumas marcas patrocinadoras de A Fazenda (Record). A jornalista foi tirada do reality show após agredir Jenny Miranda, 34, durante uma discussão.

Os colunistas Lucas Pasin e Marcelle Carvalho discutiram, no Splash Vê TV, o motivo do desgaste do reality show na TV aberta. "Uma solução que eu vejo para a melhora dos reality shows é mudar o sistema de votação. Não sei exatamente se um [único] voto por CPF, mas acho que o caminho é por aí", aponta Pasin.