Princesa Margaret fez sexo explosivo com astro do pop, diz ex do cantor

A princesa recebeu Fisher usando uma camisola transparente com enfeites de renda. "O quarto cheirava a cigarro e perfume caro."

"Ele me disse que o sexo foi explosivo", relembrou Richard. "Margaret não era virgem. Ela era desinibida na cama. Durou muito e os dois se satisfizeram várias, muitas vezes. Eddie disse que eles se 'encaixavam perfeitamente' e que ela gritou 'Eddie! Oh, Eddie!' de novo e de novo."

Fisher teria dito que Margaret tinha os seios mais perfeitos entre todas as mulheres com quem ele já havia transado.

O cantor ainda transou com a dama de companhia, Iris Peake. "Ele ficou muito orgulhoso por transar com a princesa e com sua dama de companhia. Não sei se a princesa Margaret sabia que ele dormiu com Iris."

"Eddie nunca falou sobre a princesa Margaret em público, ele a respeitava muito", disse a ex do músico. "Mas ele me falou do encontro deles muitas, muitas vezes durante nosso casamento. Ele lembrava disso com muito carinho", completou.

A atriz Carrie Fisher, filha de Eddie Fisher, foi a primeira a confirmar o romance entre o pai e a princesa. "Meu pai transou com a princesa Margaret. Eles fizeram amor de um jeito muito bonito. Eu vou me enrascar por falar disso", contou no programa The Jonathan Ross Show, em 2016.