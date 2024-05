Merlot ou cabernet? Como as margens de Bordeaux influenciam seus vinhos

Do outro lado do rio, as plantações de uvas são mais antigas, provavelmente do início do milênio passado. Ali, a rainha é a merlot, embora a cabernet franc também se expresse muito bem. As denominações mais famosas dessa área são Pomerol e Saint-Émillion.

A merlot é uma variedade que produz vinhos em geral muito sedosos, com taninos macios, e aromas de frutas como cerejas e ameixas. Já sua parceira da margem esquerda é mais nervosa, quase apimentada, com taninos mais notáveis e aromas que mesclam cerejas pretas, groselha, grafite e até tabaco.

Na prática, as duas uvas aparecem juntas em quase todos os vinhos, formando a parte mais importante do famoso corte bordalês, junto com cabernet franc, petit verdot, malbec e carménère.

Aquecimento global pode alterar um clássico de Bordeaux?

No "Vamos de Vinho" desta semana, Mesquita e Barradas também falaram sobre como o aquecimento global pode alterar o famoso corte bordalês (Bordeaux blend, em inglês).