Como Ed Sheeran ajudou time do coração a subir para elite do futebol inglês

Mathematics Tour, de Ed Sheeran, apareceu como patrocínio principal do Ipswich Town Imagem: Zac Goodwin/Getty Images

Ele continuará patrocinando o clube na primeira divisão. Ed Sheeran confirmou a informação em entrevista ao jornalista Ted Kravitz, da Sky Sports, durante o sábado (4).

Cantor comemorou vaga na Premier League. Ed Sheeran acompanhou o acesso em Miami, EUA, mas divulgou uma chamada de vídeo com os jogadores após a vitória por 2 a 0 contra o Huddersfield.

Sheeran compartilhou texto no Instagram. "Estou emocionado. Não faz tanto tempo que eu estava sentado em Portman Road assistindo a eles perderem pela terceira divisão com 11 mil pessoas nas arquibancadas."

Outros apoios

Ajuda do cantor não foi a única a levar equipe inglesa para a elite. A empresa Bright Path Sports Partners comprou 40% do clube por 105 milhões de libras (R$ 665,9 milhões). O fundo norte-americano ORG é o acionista majoritário, com 50% das ações, segundo o jornal inglês Metro UK.