As novelas da Globo, especialmente as dos horários das 18h e 19h, têm passado por uma redução de "estrelas" em seu elenco após o início da pandemia, em 2020. Grandes nomes estão ficando de fora, e novos rostos e apostas têm ganhado destaque na trama e tempo de tela. Há um caminho em curso para busca de nomes que não são oriundos da teledramaturgia, mas com relevância nas redes sociais. E isso tem aumentado o trabalho dos produtores, com inúmeros testes para garimpar os talentos.

A estratégia, conforme apurou a coluna, bate com a mudança do modelo de contratos da Globo - com muitos atores perdendo o contrato fixo e sendo chamados apenas por obras - e, também, com o que internamente ficou conhecido como o início do período de "redução de custos".

Para autores e produtores de elenco, a conta se faz necessária: se a novela tem orçamento de R$ 1 milhão por mês para elenco, não dá mais para contratar muitas estrelas que ganham entre R$ 300 e R$ 400 mil, salário cobrado por atores e atrizes mais conhecidos. É preciso trabalhar com um elenco que aceite de R$ 10 mil até R$ 30 mil por mês.