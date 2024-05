De padrinho de casamento a desafeto: por que Bola 'odeia' Edu Sterblitch?

Eduardo Sterblitch, 37, disse que Marcos Chiesa, o Bola, 56, "o odeia".

Ele até tentou fazer as pazes com o ex-amigo, ligando para ele ao vivo durante o Papo de Segunda (GNT), mas Bola não atendeu.

Por que Bola e Sterblitch são brigados?

Bola afirmou que parou de falar com Edu por atitudes do ator após o fim do Pânico. "Mau-caráter. Paulinho [Serra] tinha me avisado", disse em entrevista ao podcast Inteligência Ltda, citando outro desentendimento de Sterblitch — Paulinho já chamou Edu de "mentiroso compulsivo" em 2019.