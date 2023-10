A sinceridade das sogras, para o colunista, é o que faz a diferença nesta nova aposta da Netflix. "Ela [sogra] se entrega [ao jogo], é sincera. Se você pergunta para ela, 'O que você não gosta no seu genro?', ela fala. Isso é reality show! Se é uma competição, é para ganhar! "

Pasin também teceu elogios ao desempenho de Fernanda Souza à frente do reality. "Ela é maravilhosa, espontânea, uma apresentadora que não fica sobrando. O papel do apresentador é ficar meio de lado mesmo, mas a Fernanda consegue colocar a marca dela - e a marca dela são as reações."

Huck acerta em trazer formato para programa parecido com o SBT

O Domingão com Huck (Globo) deste fim de semana deu o que falar com a presença de João Augusto Liberato e João Guilherme Silva, respectivos filhos de Gugu Liberato e Faustão, no quadro Batalha do Lip Sync.

No Splash Vê TV, Lucas Pasin elogiou a aposta de Luciano Huck. "A Globo está muito focada na memória, nas coisas boas que a gente viveu na TV aberta, deixando de lado aquela competição que, de repente, pode ser prejudicial. O canal está sabendo explorar essas memórias e, nesse contexto dos programas de auditório, acho que está muito legal."