Arlete Salles, aos 85, completa 55 anos na Globo este ano, atuando em mais de 40 novelas, e já se prepara para o fim de seu contrato fixo com a emissora em 2024.

Em conversa exclusiva com a coluna - durante um desfile da nova marca de Letícia Spiller, no Rio - a atriz, que contou ter sido convocada para "A Vovó Sumiu", trama de Daniel Ortiz que substituirá "Fuzuê" no horário das 19h, afirmou que seu contrato termina no próximo ano, no meio da novela.