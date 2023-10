Danielle Winits se pronunciou sobre a notícia de que teria feito um "acordo" com André Gonçalves para que ele entrasse em A Fazenda 15 solteiro. Os dois anunciaram a separação no dia 21 de agosto, e, no dia 14 de setembro, o ator foi anunciado no reality show da Record.

A informação do "acordo" foi publicada em primeira mão pela jornalista Mariana Morais, no Correio Braziliense, e apurada também pela coluna.

A atriz seguiu a mesma linha de posicionamento da equipe de André Gonçalves, e reforçou o respeito e torcida pelo peão. Ela destaca qual teria sido o compromisso firmado com o ator.