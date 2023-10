Ana Castela surge com rosto inchado de choro após susto em avião

Na noite de ontem, Ana Castela apareceu com a cara inchada de choro por ter passado por um susto após seu show em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. O voo em que ela estava enfrentou turbulência devido a chuvas intensas.

Momento de desespero: "Olha minha situação, gente. Eu nunca mostrei isso para vocês, mas hoje o avião balançou muito, ainda bem que os pilotos são tops, e Jesus, também. E o tempo tava muito feio, e eu fiquei com muito medo, gente".

Após a turbulência, todos ficaram bem: "Eu só sabia orar dentro daquele avião, mas agora eu estou aqui embaixo, com minha irmã e meu pai".