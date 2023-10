Leão: Rachel minimiza o sofrimento da raça preta e não tem poder de fala

Durante a dinâmica Ferra Peão em A Fazenda 2023, Record, Rachel Sheherazade fez um discurso sobre não ter sido preconceituosa com Cariúcha devido a sua cor de pele. A influenciadora não gostou e afirmou que a jornalista estava minimizando a luta dos negros contra o preconceito.

Leão Lobo, apresentador do Splash Show, disse ter entendido a fala de Rachel, mas afirmou que ela não deveria ter abraçado essa causa. "Eu entendi perfeitamente o que ela quis dizer, acho até que ela teve a melhor das intenções ao explicar, mas, realmente, minimizou. Quem é branco, de pele branca, não sabe, é difícil [...]. Tudo isso que os negros passaram, esses anos todos de racismo aqui no Brasil e que vem lá de Portugal e chega aqui nos navios negreiros, esse sofrimento todo [...] E depois esse preconceito dissimulado que a gente viveu e ainda vive nesses anos todos, enfim, é muito difícil [..] Você como branco não tem autoridade pra falar, então precisa tomar muito cuidado quando fala"

Leão ainda comparou o discurso com os questionamentos sobre as cotas no país. "Acho que nesse ponto ela minimizou, sim, o sofrimento da raça preta, dos homens pretos, das mulheres pretas. É a mesma coisa que falar assim: ah, pra quê ter cota? Ué, a cota é pra retroceder toda a injustiça que foi feita com a pessoa preta nesse país. Isso é hipocrisia, gente. É muito perigoso quando você branco fala sobre a questão dos negros porque só eles têm esse poder de fala. É uma questão complicada e acho que ela minimizou, não intencionalmente, mas minimizou"