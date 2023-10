Luma de Oliveira nega que coleira era sinal de submissão a Eike Batista

Luma de Oliveira, 58, negou que usar uma coleira durante desfile do Carnaval do Rio de Janeiro, em 1998, tenha sido um sinal de submissão ao seu então marido, Eike Batista, 66.

A ex-modelo abordou o assunto em entrevista ao canal do YouTube do jornalista Leo Dias. Oliveira afirmou ela ficou "assustada" com a repercussão do acessório na época, alegou que não usou como homenagem ao empresário e destacou que, se fosse hoje em dia, causaria o mesmo furor na imprensa e nas redes sociais.

Não era submissa, diz Luma. "Eu fiquei assustada... As pessoas que não mudam muito, que são agarradas a algumas coisas, vão achar, sim, que isso não se faz, como acharam lá [na época]. Não estou falando em questão de evolução ou não, cada um pensa de um jeito, o mundo é assim, ele é plural, a gente não pode querer que todo mundo pense igual a mim, eu poderia falar aquilo, era casada, de maiô, à frente de uma bateria com 300 ritmistas, se você é submissa, submissa à mulher estaria em casa sem sair, e eu tentava explicar aquilo, porque para mim era tão simples, e as pessoas querendo colocar um peso ali que não tinha".