No entanto, uma tradição em escolas de samba, que também é uma "regrinha de boas maneiras" foi esquecida por Deolane: a advogada não fez questão de ir até o camarote da rainha de bateria a cumprimentar.

O camarote de Paolla ficava em um andar superior ao do ocupado por Deolane. Musas da escola de samba fizeram questão de ir até o encontro da atriz, algo já tradicional nos eventos. A rainha recebe outros convidados em seu camarote e tira fotos.

Foi após Deolane não fazer questão de ir até o camarote de Paolla que os burburinhos aumentaram e apostaram em um "climão".

Aliás, segundo fontes desta coluna, Paolla nunca soube, antes do evento, que Deolane estaria presente ou seria anunciada como destaque na escola de samba. Ela foi surpreendida pelo anúncio quando estava sambando no meio da bateria.

Ao jornalista Leo Dias, Deolane mandou um áudio e pediu para que o nome dela fosse tirado "da confusão". "A escola me recebeu muito bem, a comunidade, os jornalistas, não tenho do que reclamar. Não sei se isso é verdade, se isso partiu dela, mas vejo ela como uma mulher excepcional, sou muito fã do trabalho dela e espero que não seja verdade", falou.

'Carnaval tem brilho e espaço para todas nós'

Paolla Oliveira, após a publicação desta reportagem, publicou uma série de stories falando sobre o episódio com Deolane Bezerra.