Anitta, que foi o destaque da manhã de hoje em um painel da Rio Innovation Week, confirmou para a coluna que parou de seguir Yuri Meirelles, que participou de um clipe da cantora e está confinado em A Fazenda 15, após comentários e atitudes considerados homofóbicos.

"Quem cuida das minhas redes sociais é a minha galera, que me passa as fofocas. E eu não achei muito legal, e autorizei que desse [o unfollow]", disse a cantora.

Vários episódios de homofobia foram observados durante a madrugada do reality da Record, inclusive com Yuri chamando Lucas Souza de "chupa pau", que logo foi repreendido. Yuri só está no programa porque ganhou popularidade ao participar do clipe Funk Rave, de Anitta, que venceu o prêmio de Melhor Videoclipe Latino no VMA.