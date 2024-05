Gio Ewbank e Felipe Neto se oferecem para adotar égua resgatada no RS

Giovanna Ewbank, 37, e Felipe Neto, 36, se ofereceram para adotar a égua que foi resgatada em Canoas, no Rio Grande do Sul.

O que aconteceu

A atriz se emocionou com o resgaste do animal, que estava preso em um telhado há dias em meio à enchente e achavam que era macho. "Caramelo, nos últimos dias o choro estava preso na garganta. E hoje ele veio, solto, frouxo, com um pouco de alívio em meio a tanta dor. Você se tornou símbolo de esperança, resistência, força e amor".