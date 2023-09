Ao perceber os comentários avisando que a informação iria parar nos "perfis de fofoca", Casimiro voltou atrás: "Ela não falou que não pode, né? Mas deve ter falado para ele dar uma segurada, e ele segurou."

Casimiro ainda comemorou a mudança do amigo. "Mas que bom, né? O ritmo que ele estava, esquece, fez bem pra ele", disse o youtuber, que continuou: "Pior que não foi uma cobrança não, ele parou numa boa, tá ligado?"

Em participação no PodDelas, Chico já havia comentado que o seu hábito de fumar foi um ponto de tensão no início do namoro com Sonza.

É Chico, se tu me quiseres, terá que parar de fumar?