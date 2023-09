Aprendi que dentro de um amor maduro cabe o lugar de ver o outro feliz. E eu amo muito o Antônio. Ele é gentil, generoso, incrível, muito evoluído. E eu tenho um lugar em mim que o 'não conseguir estar e me fazer presente', e ser completa, do jeito que eu posso ser, me gera culpa.. E eu preciso olhar nesse lugar de muita atenção. E vocês estão vendo que eu não tenho conseguido me fazer presente em absolutamente tudo. Rafa Kalimann

Rafa não publica nada com Antônio nas redes havia mais de um mês, período que bate com o término. Ela sempre pediu para que o empresário fosse mais discreto e o proibia de dar entrevistas, mesmo em eventos ao seu lado.

A atriz tentou "blindar" o relacionamento da exposição com trauma do que virou seu último namoro com o ator José Loreto, ou até "affairs" anteriores — como o que teve com Bruninho do vôlei — que logo já foram parar na mídia.

Ainda segundo fontes, uma amiga bem próxima de Antônio foi a primeira a dar o sinal nas redes de que o namoro do empresário e da atriz não estava bem. Ela parou de seguir Rafa Kalimann e postou alguns stories com indiretas. Os fãs logo perceberam a movimentação.

Um parceiro comercial de Rafa Kalimann também entregou que a atriz não falava do namorado havia mais de um mês.

Outras fontes ouvidas pela coluna contaram que Rafa Kalimann já estava solteira em 20 de agosto, quando esteve em um projeto de pagode, no Rio de Janeiro, criado por João Vicente em parceria com Carol Sampaio. Foi neste evento que ela e o ex-affair deram um abraço "de tirar o fôlego", segundo pessoas que presenciaram o momento.