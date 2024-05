Encontro não funcionava nem com Fátima Bernardes e deveria acabar

Da Redação

Leão Lobo repercutiu no Splash Show a proposta do Te Encontro em Casa, novo quadro do matutino Encontro (Globo) que colocará Patrícia Poeta, 47, para visitar, de surpresa, alguns fãs da atração em suas próprias casas.

Leão entende a novidade como uma forma de colocar Poeta para fazer o que ela faz melhor: reportagens externas. "Esse quadro de levá-la à casa das pessoas é uma proposta para colocá-la fora do palco, porque é onde ela se sai muito bem. O auditório até faz ela se soltar [um pouco mais], mas é como uma muleta para ela, que ajuda a poder 'se virar' naquele momento."