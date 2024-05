Justiça dos EUA nega fiança a marido de cantora gospel preso por estupro

Preso desde terça-feira (21) na Flórida, Marcus Grubert, marido da cantora gospel Heloísa Rosa, não conseguiu o direito de responder em liberdade o processo por abuso sexual contra uma menina de 6 anos.

O que aconteceu

A defesa de Marcus entrou com pedido de fiança, mas não teve sucesso. "Não foi estipulada fiança logo que ele foi preso. Porém, o advogado dele pediu a fiança na audiência de custódia e foi negado pelo juiz. Com isso, ele vai ser mantido preso, provavelmente até o julgamento", contou Anna Alves-Lazaro, advogada da família da vítima, ao portal Metrópoles.

O companheiro de Heloísa Rosa deve pegar condenação mínima de 25 anos de cadeia, com risco até mesmo de pena de morte. "Ele foi preso pelo crime de estupro de vulnerável, com agravante de ter sido uma menor de 12 anos e, por isso, se enquadra como crime capital. Isso significa que ele pode pegar, no mínimo, 25 anos e, no máximo, prisão perpétua ou pena de morte, de acordo com a legislação da Flórida. Além disso, o tribunal pode impor uma pena pecuniária de 10 mil dólares [R$ 51,6 mil em cotação atual] ou mais."