Novo Vídeo Show na Globo é muito pouco para Eliana

O apresentador entende que o Vídeo Show saiu do ar desgastado demais para justificar um retorno. "O programa foi se esvaziando, perdendo seu sentido com o tempo. Poderia ter virado um programa de fofocas, mas não virou, porque a Globo é muito 'chapa branca' com seus artistas. Não cabe fofoca na Globo."

Para Leão, Eliana deixar o SBT por algo tão ínfimo na Globo seria não um avanço, mas um retrocesso. "É uma coisa boa, sem graça... Não consigo imaginar a Eliana fazendo isso - uma coisa sem graça, boba. Se ela for para a Globo para fazer isso, seria um passo para trás na carreira dela."

Para que ter mais filhos?

Andressa Urach, 36, contou em suas redes sociais que pretende engravidar do namorado, o ator pornô Lucas Matheus, 27. Ela revelou que já parou de tomar remédio anticoncepcional para pôr o 'projeto' em prática.

Leão Lobo opina que Andressa deveria repensar a ideia de ser mãe pela terceira vez. "Para que botar [outro] filho no mundo? Brinca à vontade, faz outras coisas, mas... Botar filho no mundo é uma responsabilidade tão grande. Não precisa. Melhor ficar brincando com o moço."