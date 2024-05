Após mudança de Dom, Luana Piovani abre o jogo sobre término com Scooby

Luana Piovani, 47, interagiu com os fãs na manhã de hoje. Por lá, a atriz comentou sobre a mudança do filho mais velho, Dom, 12, para o Brasil. O menino vivia com a mãe e os irmãos, os gêmeos Liz e Bem, 7, em Portugal, e agora, está morando com Pedro Scooby, 35, há cerca de um mês.

O que aconteceu?

A atriz abriu uma caixinha de perguntas nos stories do Instagram e foi questionada sobre o que é mais difícil em ter um filho longe: "São muitas coias, a saudade, a tristeza, a insegurança pela cidade violenta que vive, o medo do habitat falar mais alto que todo tempo que investi na boa educação".

Decisão de Dom em ir morar com Scooby: "Criança não escolhe, ela pode ser ouvida. No meu caso, concordei".