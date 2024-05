Com programação fraca e repetitiva, Record parece parada no tempo

O jornalista estendeu sua crítica também ao departamento de dramaturgia da casa. "É só reprise! A novela que acabou de ser reprisada logo volta a ser reprisada. [Nas tramas bíblicas] tudo fica sempre igual, parece ser sempre a mesma história. Até o cenário parece que é sempre o mesmo, assim como os atores."

Para ele, falta à Record recuperar a visão que não é uma emissora estatal, porém comercial. "Dá a impressão de que é uma emissora que parou tempo. Parece uma emissora como a TV Cultura, que não tem anunciantes, não precisa se preocupar com a concorrência. Tudo na Record parece ser feito para desestimular o telespectador."

SBT e Record esquecem que artistas como Chiquinho também têm contas a pagar, diz Leão Lobo

O comediante Edílson Oliveira, 59, concedeu uma entrevista exclusiva para Kerline Cardoso, 32, no canal de Splash. Ele recordou os tempos como Chiquinho, assistente de Eliana em seus programas infantis, e contou que a loira deixou o SBT após ter um aumento salarial negado por Silvio Santos, 93.

Leão Lobo, apresentador do Splash Show, afirmou notar um certo descontentamento de Edílson com os canais de TV em que trabalhou. "Sei que ele tem um pouco de mágoa de não ter sido aproveitado - nem pela Record, nem pelo SBT - depois dessa fase em que fez muito sucesso com o público da Eliana. Sinto que ele se ressente de ter sido escanteado depois de ter contribuído para o êxito da Eliana e do Gugu."