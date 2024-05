Empresário e em lista da Forbes: conheça o namorado de Mariana Goldfarb

Mariana Goldfabar, 34, assumiu, neste domingo (26), namoro com Rafael Kemp, 29. O romance com o empresário carioca é o primeiro relacionamento público da modelo desde o fim do casamento com Cauã Reymond, em 2023.

Conheça Rafael

Empresário e cofundador de uma marca de bolsas e acessórios sustentáveis. Kemp administra o negócio ao lado de sua mãe, Márcia, e do irmão gêmeo, Gustavo, e atua como diretor de crescimento da marca.

Citado em lista da Forbes. Rafael foi listado pela revista norte-americana na Forbes Under 30 como um dos principais talentos com menos de 30 anos por seu negócio em família.