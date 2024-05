Band produz MasterChef tão bem que descuida do resto da programação

Da Redação

O MasterChef estreia no próximo dia 28 (terça-feira) sua 11ª temporada na Band. A edição vindoura vai celebrar os dez anos da atração na emissora do Morumbi.

Dieguinho Schueng enalteceu as qualidades que a Band tem imprimido à atração ao longo da década. "O MasterChef é um dos programas mais lindos de se assistir na TV brasileira. É muito bem produzido tecnicamente, muito bem editado e muito bem formatado. A Band conseguiu entregar um nível de qualidade muito grande a esse produto, que já está há 10 anos no ar", elogiou ele, no Splash Show.