Homem ataca equipe da Globo ao ser flagrado vendendo água doada para o RS

Um homem atacou equipe de reportagem do Fantástico, da TV Globo, após ser flagrado vendendo águas doadas para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

O que aconteceu

Homem danificou câmera da emissora. Identificado como Guilherme Ferreira de Souza, o suspeito foi filmado negociando doações de águas enviadas por produtores rurais de sua cidade natal, Piranhas (GO), para os moradores de Canoas, uma das cidades mais afetadas pelas fortes chuvas que caíram sobre o Rio Grande do Sul.

Produtor do Fantástico simulou interesse em adquirir as águas e marcou encontro com Guilherme. Ao chegar no local combinado, um repórter do noticioso abordou o suspeito, se identificou como jornalista e questionou se aqueles produtos não deveriam ser doados aos moradores.