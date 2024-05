Quanto mais atitudes positivas tem, mais Davi é alvo de críticas

Leão considera muito nobre da parte de Davi usar a influência que tem para conscientizar seu público sobre a importância do estudo. "O Davi não precisava fazer isso, mas está aí, incentivando as pessoas a estudar, que é uma coisa super positiva. Ele é um canal bacana para isso, porque falou muito no BBB sobre seu sonho de estudar medicina. É um vetor para levar as pessoas ao Enem e aos estudos."

Dieguinho Schueng concorda com Leão a respeito da mania injusta que muitos ainda têm de perseguir Davi sem motivo. "Inevitavelmente, sempre haverá as críticas. Se tem uma coisa que as pessoas adoram fazer, é criticar o Davi, independente da atitude que ele tenha."

Band produz MasterChef tão bem que descuida do resto

Dieguinho Schueng enalteceu as qualidades que a Band tem imprimido ao MasterChef ao longo de uma década de existência do formato. "O MasterChef é um dos programas mais lindos de se assistir na TV brasileira. É muito bem produzido tecnicamente, muito bem editado e muito bem formatado. A Band conseguiu entregar um nível de qualidade muito grande a esse produto, que já está há 10 anos no ar."

Leão Lobo concorda - mas lamenta, entretanto, que os demais programas da Band não sigam o mesmo padrão de qualidade. "Talvez a Band se esmere tanto em fazer o MasterChef que o resto da programação fique meio abandonado. [risos] Parece que toda a dedicação deles é para o MasterChef, [enquanto] todo o resto fica meio de qualquer jeito."