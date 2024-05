Ator Marcelo Médici sai em defesa da comédia: 'O humor sempre é punido'

Quis saber como foi para o humor. Lembrei que talvez seja desta formação que ele foi na contramão de muitos que foram para o stand up, construindo diversos personagens inclusive a Cleusa faxineira, o Sanderson motoboy e o delicioso Mico Leão Dourado, o meu preferido. E ele lembra que era o preferido também do saudoso Jô Soares, um dos maiores mestres do humor brasileiro.

Uma curiosidade, o personagem Sanderson era uma brincadeira dele no camarim, já que já trabalhou como office boy quando era mais jovem.

Marcelo conta que Claudinha Rodrigues levou seus trabalhos para Chico Anysio e que quase entrou na "Escolinha do Professor Raimundo", mas como recebeu o convite para ir para "A Praça é Nossa" pois Marcelo de Nóbrega estava assistindo o Prêmio Multishow de Humor, no qual ele saiu vencedor, optou por ir para o programa do SBT e brincou que o salário também era maior.

Falamos também do fazer humor em tempos de "politicamente correto" e Marcelo contou que sempre quando irá voltar com a peça, assiste a última apresentação da temporada anterior para ver o que não cabe mais no texto da próxima temporada de sua peça.

Ele contou que o único autor que ele realmente pediu para participar de algum trabalho foi Silvio de Abreu - que como comentei na entrevista, apostava muito em Marcelo - e conta que para ir atrás de Silvio, acabou descobrindo seu endereço e deixou seu material com um bilhete explicando que sempre foi seu sonho fazer uma novela dele e que seria um ator frustrado e que jamais imaginaria que Silvio iria entrar em contato apenas uma semana depois para um trabalho, porém, Marcelo não pode fazer pois ainda estava no SBT, porém cinco anos depois, foi convidado para fazer a novela das 21h "Belíssima".

Nós abordamos também esse desmanche que a Globo vem promovendo do seu castelo hollywoodiano e como os artistas deixados para trás, sem contratos, estão vivendo ou sobrevivendo.