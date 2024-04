Bruno Gagliasso nunca permitiu que status de global tirasse seu lado humano

O jornalista recordou uma ocasião em que teve a chance de estar com Bruno e se impressionou com a total ausência de estrelismo do rapaz. "Quando ele fez um personagem gay em 'América' (2005), estivemos juntos na parada do orgulho LGBT aqui em São Paulo e pude constatar a cabeça bonita e a simplicidade que o Bruno tem. Estava na dele, não tinha nada a ver com essa coisa toda que a Globo monta em torno das pessoas. Naquele momento trabalhava na Globo, mas não era global. Quando conversamos em cima do trio elétrico, o Bruno me mostrou que era [simplesmente] uma pessoa, independente de estar trabalhando no canal."

Na visão de Leão, muitos que se gabavam do status de "globais" hoje lamentam a perda e a desvalorização desse rótulo. "Hoje, que o 'império Globo' ruiu e eles mudaram o jeito de contratar as pessoas, muitas dessas pessoas que eram globais agora não têm nem cara para pedir emprego em outro lugar. Levantaram tanto o nariz que ficaram pendurados."

Fila anda: Gracy está errada em reclamar de brincadeiras de Huck sobre Belo

Gracyanne Barbosa, 40, não gostou da participação de Belo, 50, no Domingão com Huck (Globo) da última semana. Ela reclamou para a coluna de Lucas Pasin sobre a falta de um posicionamento do ex sobre estarem separados e também da postura de Luciano Huck, 52 — que, a seu ver, fez brincadeiras indelicadas sobre o fim da relação.

Leao Lobo discorda que Luciano tenha passado do ponto ao tratar do assunto com bom humor. "O Huck não foi indelicado. Ele só fez uma brincadeira genérica, que ela [Gracyanne] não entendeu bem. Essa coisa do 'chifre' extrapolou, virou uma coisa nacional, motivo [geral] de brincadeira — e o Luciano Huck brincou em cima da brincadeira que o Brasil inteiro está fazendo."