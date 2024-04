Fãs ou não, brasileiros devem reconhecer relevância internacional de Anitta

Yas Fiorelo, apresentadora do Splash Show, celebrou a representatividade que Anitta vem alcançando no exterior como porta-voz da cultura brasileira. "É muito bonito ela conseguir fazer essa turnê em tantos países, falando de funk - que é o estilo que a popularizou. Algumas pessoas podem não ser fãs [de Anitta], mas têm que reconhecer o trabalho de excelência que ela está fazendo. Afinal, é uma brasileira levando a nossa cultura para fora."

Leão Lobo também festejou como Anitta vem reconstruindo a imagem do funk e da cultura nacional fora do Brasil. "Ela vai viajar praticamente o mundo inteiro mostrando o funk brasileiro. A Anitta tem essa coisa de luta, de batalha - não só por si, mas pelo funk, que sempre foi algo tido como 'maldito'. Ela conseguiu vencer com o funk - no Brasil e agora no mundo."

O jornalista a comparou com Davi Brito, 21, vencedor do BBB 24 (Globo) - do qual é admirado assumido. "Tive a honra de conhecê-la ao contracenar com ela em um comercial. Virei fã dela, por essa força, essa garra, que percebi no jeito como ela se coloca no mundo. É praticamente um Davi: uma pessoa que olha de frente para as pessoas e fala do seu próprio valor."

Uma das revelações do BBB 24 (Globo), Beatriz Reis, 23, esteve nesta sexta-feira (26) no Shopping Canindé, localizado no bairro do Brás, para participar de uma ação comercial. Lojistas comentaram que Bia segue humilde, mas lamentaram que ela estivesse tão cercada de seguranças.