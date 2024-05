Record entregou sua programação pra Deus

A Record voltou a fazer televisão apenas para os seguidores da igreja proprietária do canal. Esqueceu a grande maioria do povo brasileiro.

Um exemplo disto é o "Hora do Faro". Não dá pra assistir mais esse dominical, de tão sem graça que está. Em tempos de "A Fazenda" ainda tem um certo atrativo, mas fora disso é só uma queima do filme do animador Rodrigo Faro, que já nos mostrou aos sábados que é muito competente e talentoso. Porém, nesse programa dos domingos, perde até para o SBT, que não vai nada bem, por absoluta falta de conteúdo que prenda os telespectadores. Impossível ver o programa todo.

A teledramaturgia, então, peca pela mesmice. Os autores já sugaram todos os trechos da Bíblia. Agora só fazem se repetir em reprises ou em novas investidas em cima do mesmo.