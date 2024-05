Globo acerta ao levar principais apresentadores ao RS em cobertura

Da Redação

A Globo enviou alguns de seus principais colaboradores para acompanhar in loco a tragédia provocada pelas chuvas no Rio Grande do Sul. Patrícia Poeta, 47, viajou sete horas de carro para apresentar o Encontro ao vivo de Porto Alegre, enquanto William Bonner, 60, anunciou que a edição desta segunda-feira (6) do Jornal Nacional será transmitida diretamente da capital gaúcha.

Leão Lobo, apresentador do Splash Show, elogiou a iniciativa da Globo em tirar seus colaboradores da zona de conforto em nome da informação de qualidade. "Essa é a função do jornalismo: estar onde a notícia está. Tem mesmo que sair do estúdio. É um pouco de sacrifício, [mas] que ajuda a mostrar a realidade de perto - e é bom até para arejar a cabeça de todo mundo [que trabalha no programa]."