'Encantado's' chega à 2ª temporada exaltando o humor possível e engajado

A turma do supermercado Encantado's, que à noite vira quadra da escola de samba Joia do Encantado, está de volta. A segunda temporada da série estreou nesta terça-feira (23), na Globo, com um humor possível em tempos de politicamente correto e com uma charmosa sutileza para mandar recados antirracistas e anti-homofóbicos.

As piadas de Antonio Prata e equipe não provocam gargalhadas, mas sim aqueles risos que falam da inteligência dos telespectadores. O riso mais fácil vem com o personagem Madurão, interpretado por Tony Ramos, especialmente pelo desprendimento do ator, sem medo do ridículo. É o que provoca uma risada mais forte.