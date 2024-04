Jean Wyllys já viveu 'poder opressor' da Globo que Bia do Brás vive hoje

Da Redação

Uma das revelações do BBB 24 (Globo), Beatriz Reis, 23, esteve nesta sexta-feira (26) no Shopping Canindé, localizado no bairro do Brás, para participar de uma ação comercial. Lojistas comentaram que Bia segue humilde, mas lamentaram que ela estivesse tão cercada de seguranças.

Leão Lobo, apresentador do Splash Show, compreende a sensação dos comerciantes frente ao 'isolamento' imposto à figura de Bia. "Sei exatamente do que eles estão falando - esse poder da Globo que oprime um pouco as pessoas. Quando Jean Wyllys ganhou o BBB 25, ele também ficou assim, cercado de seguranças [aonde quer que fosse]."