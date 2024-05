Tragédia no RS: CBF já teria agido se fosse em SP ou no Rio?

As partidas dos clubes gaúchos, de todas as divisões e do feminino, serão adiadas por ora, mas não há sequer como essas equipes treinarem no Rio Grande do Sul. E nem é simples movê-las para outro lugar, como também se discute. Nem falo da isonomia do campeonato. As pessoas têm família. As pessoas estão destroçadas psicologicamente.

Trata-se de uma tragédia. Um estado brasileiro inteiro colapsado. Destruição e problemas de saúde que começam a ser comparados com os deixados no rastro do Furacão Katrina.

E agora, só agora, a CBF e os clubes começam a discutir o que fazer, se é o caso de paralisar ou não o torneio, como pleiteiam Grêmio, Internacional e Juventude. Agora, com dois terços dos municípios em estado de calamidade, 90 mortos, 132 desaparecidos, 361 feridos, mais de 48 mil desabrigados e 155 mil desalojados. Um milhão e trezentas mil pessoas afetadas diretamente. Porto Alegre alagada, 70% da população sem água, aeroporto fechado por tempo indeterminado, milhares de desabrigados.

Só agora.

Imaginem se submersa estivesse a Barra da Tijuca, onde fica a sede da CBF. Ou a Barra Funda, onde ficam os centros de treinamento de São Paulo e Palmeiras. Se Congonhas ou Santos Dumont não operassem.

Os programas esportivos não falariam de outra coisa. Todo o resto seria resto, secundário. Mas não.