Ouvimos antes 'Funk Generation': Anitta inaugura nova era do funk carioca

"Love Commom" e "Meme" são uma delicinha. Já ao ouvir "Lose Ya Breath", por exemplo, eu só conseguia pensar "que grave é esse, minha irmã?!". Meus fones de ouvido estavam a ponto de explodir e eu só pensava em como vai ser delicioso sentir aqueles graves no corpo todo num paredão de som de baile de favela. Potência que agora, mais do que nunca, ecoa mundo a fora. Foi aí que eu entendi perfeitamente a proposta do álbum: fazer a galera toda sentir o que de, fato, é o funk; uma experiência imersiva no que é o baile funk.

E putaria? Ah, temos? E da melhor qualidade! Anitta voltou lá nos anos 2000 e resgatou não só o som, mas também o discurso. Em "Double Team", por exemplo, percebo uma ressignificação de termos pejorativos que a nós, mulheres livres, destinam. Afinal, o que é ser puta? A patroa tem refs, e são de cria. Porque é isso que nós somos: "Cria de Favela".

É inadmissível que a partir de agora ainda tenham pessoas reproduzindo o discurso de que o que Anitta faz não é funk. E, se continuar, vejo apenas duas opções: mau-caratismo ou desconhecimento total do que é funk. Digo isto pois os elementos sonoros utilizados em todo "Funk Generation" é o que nossa geração conhece e entende como funk. E digo mais: Anitta está consolidando de forma muito contundente o que hoje entendemos como "funk pop", mais uma vertente de nosso movimento.

Finalizo dizendo que Anitta jogou com força, pra longe? Joga pra Lua, vai!



Em "Funk Generation", Anitta superou a si mesma. Ela sabe o que vai bombar na pista porque conhece bem o underground, o chão do baile. Cheia de malemolência, sensualidade e ousadia, Anitta mostrou que dá, sim, pra estudar o funk. Mas, pra entendê-lo, é preciso viver e experienciar o funk.

Deixo aqui então o convite: sinta "Funk Generation" e perceba que Anitta nunca foi tão? Anitta!

* Profª Juliana Bragança é Mestra e Doutoranda em História Social pela UERJ/FFP; autora de "Preso na Gaiola: a Criminalização do Funk Carioca nas Páginas do Jornal do Brasil (1990-1999)" e CEO do Domina Funk