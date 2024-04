Marisa Orth cita 'Sai de Baixo' e defende liberdade no humor: 'É denúncia'

Marisa conta que durante o isolamento da pandemia de Covid-19 ela começou a preparar o espetáculo "Bárbara", que é inspirado no livro "A Saideira", de Bárbara Gancia, onde a jornalista relata com emoção e também humor, a sua luta contra o alcoolismo. A atriz diz que deseja continuar sempre com esse monólogo, já que se fala muito pouco sobre a dependência alcoólica no Brasil. A peça está em cartaz no Teatro Bravos em Pinheiros, zona oeste de São Paulo até este domingo, 28 de abril e depois viaja pelo país. Sexta e sábado às 21h e domingo, às 18h.

Além do monólogo, Marisa também está em cartaz com a comédia "Radojka" ao lado de Tânia Bondezan. As duas dão vida a cuidadoras de uma senhora sérvia e logo no início descobrem que a senhora está morta e por aí vai? E Marisa garante: qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. A peça fica em cartaz em São Paulo até o dia 23 de maio, às terças, quartas e quintas às 20h, no Teatro FAAP, na região central de São Paulo.

Questionada sobre sua carreira musical, Marisa conta que não consegue ficar longe da música e que está criando um novo show e quem sabe vem teatro musical para o próximo ano. Além de todos esses trabalhos, Marisa voltará com a segunda temporada do seu programa "Dois Em Cena" no canal pago Viva. Vale a pena assistir essa entrevista que está tão gostosa que mais parece uma conversa entre amigos.