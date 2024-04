Theresa Fonseca 'redime' Mariana de Adriana Esteves em remake de 'Renascer'

Da Redação

Em seu quadro O Rugido do Leão, no programa Splash Show, Leão Lobo teceu elogios à interpretação de Theresa Fonseca, 26, em "Renascer" (Globo). Ela interpreta Mariana, que forma um triângulo amoroso com o protagonista, José Inocêncio (Marcos Palmeira), e seu filho, João Pedro (Juan Paiva).

Leão recorda o fraco desempenho de Adriana Esteves, 54, ao viver o mesmo papel na versão original da história, em 1993. "Critiquei muito Mariana na primeira versão dessa novela. Era uma chata! Tinha uma coisa meio infantiloide, meio boba, sem graça. Ficava na sombra daquele coronel interpretado pelo Antonio Fagundes [papel de Marcos Palmeira na versão atual]."