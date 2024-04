Davi e Mani ainda devem ao público explicação de por que terminaram

O jornalista entende que o ex-casal deve essa satisfação ao público que os acompanha desde o BBB 24 (Globo). "Falta uma explicação de por que eles terminaram, o que é que aconteceu [entre os dois]. Li todo esse texto dela com atenção, crente de que haveria uma explicação, mas não houve! É esquisito. Tem alguma coisa faltando para juntarmos os pontos."

Na visão de Leão, os boatos que tentam manchar a conduta dos ex-cônjuges, culpando um e outro pelo rompimento, não são coerentes com o que ambos vinham dando a conhecer sobre si até então. "Ressaltei o tempo todo [durante o BBB] a autenticidade do Davi, o caráter dele. Não encaixa com o que estão falando dele. Ao mesmo tempo, também não encaixa a Mani ter terminado com ele assim de repente, do nada. Alguma coisa muito séria e muito grave tem que ter acontecido para justificar essa separação."

Yas: Especulações sobre Gracyanne atrapalham vida profissional de Gilson

Belo, 50, deixou na tarde da última terça-feira (23) a casa que dividia com a agora ex-esposa, Gracyanne Barbosa, 40. O cantor já estava planejando mudar-se para uma nova mansão, no bairro carioca do Recreio, mas decidiu antecipar a saída do imóvel devido à repercussão dos boatos de traições entre eles.

Yas Fiorelo lamenta que, além dos próprios Belo e Gracyanne, tamanho buxixo prejudique também o personal trainer Gilson de Oliveira, 42, apontado como pivô da separação. "Essas especulações de fato atrapalham a vida do Gilson, que é um cara que trabalha com a própria imagem, como até o advogado dele falou. Eu mesma, como fã do Belo, não vou querer que ela seja meu personal."