Experiência em reality ajuda Dani Bavoso a se destacar na Grande Conquista

Atriz e apresentadora, Dani Bavoso, 45, enuncia-se como um dos destaques em potencial na segunda temporada de A Grande Conquista (Record). Embora estreante como elenco de reality, ela já participou da cobertura de programas como Power Couple e A Fazenda.

Dieguinho Schueng, apresentador do Central Splash, entende que a experiência prévia de Bavoso com outros reality shows pode ajudá-la a cair nas graças do público de A Grande Conquista. "A vantagem da Dani é justamente já ter conversado com o público de reality durante muitos anos. A equipe dela está tendo um empenho muito grande de 'catar' tudo o que ela fala e postar - e geralmente são falas muito assertivas, do jogo, porque ela tem essa experiência."

Ele destacou que Dani costumava revelar um interesse genuíno pelos programas que cobria antes da experiência atual. "Nunca havia imaginado vê-la dentro de um reality. Quando gravávamos, a Dani ficava comentando [os programas], 'você viu o que fulano fez?' Agora ela faz parte desse movimento, é ela quem vai gerar esse conteúdo que vamos ter para comentar."