Troca de padre por pastor em 'Renascer' simboliza 'evangelização' na Globo

Leão recordou que "Renascer" não é o único folhetim recente em que a Globo tem demonstrado essa maior abertura à corrente protestante. "Na novela 'Vai na Fé', havia toda uma família evangélica, que formava o núcleo principal. Tudo bem que era colocado de uma forma bem natural, mas você percebia que era algo encomendado [pela direção da emissora] à autora da novela, Rosane Svartman."

Na visão do jornalista, essa postura da Globo tem a ver mais com uma questão política do que religiosa. "É evidente que estamos falando da igreja evangélica, mas estou pensando na bancada evangélica, no governo - e em como a Globo está sempre muito ligada aos movimentos políticos."

Leão fez questão de reforçar que seu comentário não é uma crítica, mas, acima de tudo, uma constatação. "Não estou criticando, apenas chamando a atenção para como a Globo está aberta à questão das igrejas evangélicas ultimamente. Ficar atento aos movimentos é fundamental para que possamos entender não somente a TV brasileira, mas o nosso país [como um todo]."

Beatriz e Alane jogam prêmio fora ao expor inveja do casal Isa e Matteus

Davi, 21, criticou Alane, 25, e Beatriz, 23, pela forma negativa como reagiram ao affair entre Isabelle, 31, e Matteus, 27, no BBB 24 (Globo). As duas admitiram ao baiano que não se sentem nada felizes com a aproximação amorosa do casal a esta altura do jogo.