Beatriz e Alane jogam prêmio fora ao expor inveja do casal Isa e Matteus

Para Leão Lobo, apresentador do Splash Show, Bia e Alane criaram com essa atitude um conto de fadas - do qual elas mesmas são as vilãs. "As duas se colocaram como as irmãs malvadas da Cinderela - duas tias chatas, invejosas, feias. Entregaram diante do Brasil a inveja, o lado feio da coisa, e colocaram a Isa como Cinderela."

Ao se posicionarem dessa forma, Alane e Beatriz jogaram fora a última chance que tinham de estar na final do BBB, opina Leão. "O Brasil começa a perceber as coisas e o top 3 vai se formando de um outro jeito a partir daí - não tanto pela formação do casal em si, mas por elas se colocarem como se colocaram. Queimaram-se feio e jogaram fora qualquer possibilidade de ganhar o prêmio [final do programa]."

Yas Fiorelo, por sua vez, entende que o affair com Matteus cria a primeira grande narrativa de Isabelle dentro da casa. "Isso serve para finalmente dar um enredo à Isabelle, que vai ter algum destaque nesta reta final. Além disso, cria também uma possibilidade de ela finalmente romper com essas meninas - afinal, que amizades são essas?"

Troca de padre por pastor em 'Renascer' simboliza 'evangelização' na Globo

Leão Lobo repercutiu no Splash Show uma sequência recente do remake de "Renascer" (Globo), em que o protagonista José Inocêncio (Marcos Palmeira) convoca o pastor Lívio (Breno da Matta) a assumir a condução do rebanho cristão das redondezas agora que o padre está morto. "Isso me chamou a atenção, porque é muito significativo com o que está acontecendo em nosso país e na Globo. O canal nunca vendeu horários para nenhuma igreja [diferente de alguns concorrentes], mas meio que assumiu a coisa das igrejas evangélicas."