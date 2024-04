BBB 24: Isabelle confia demais em Giovanna e corre risco de quebrar a cara

Leão Lobo, apresentador do Splash Show, concorda com Alane que Isabelle está abusando do direito de ser tola ao dar crédito para Giovanna e Buda. "A Alane tem razão em dizer que parece que a Isabelle não pensa, porque ela está confiando em tudo o que a Giovanna diz. Acho que ela vai quebrar a cara."

O jornalista opina que Lucas Buda está longe de merecer uma vaga no top 3 desta temporada do reality. "Ele ficou um tempão só puxando o saco das estrelas, parecia segurador de bolsa. Por todo o jogo dele, acho injusto que vá para a final - até porque cada vez mais desconfio da história da esposa dele [Camila Moura] aqui fora."

Ele chamou a atenção para o fato de a Globo ter sido a única emissora a não tirar uma casquinha do sucesso de Camila Moura fora da casa. "Achei estranhíssimo que a Globo passou batido pela Camila. Não quis ouvi-la, recusou a chamá-la em vários programas para participar. Isso me diz alguma coisa."

Bia transformou alegria em importunação e mereceu todas as punições que levou

Davi, 21, admitiu estar ficando estressado pela falta de comida desde que Boninho, 62, puniu toda a casa do BBB 24 (Globo) com o Tá com Nada. "Bia, por que você foi colocar a gente aqui?", reclamou o baiano. Beatriz, 23, disse que sabe que errou e que só pode pedir desculpas.