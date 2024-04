Bin cita futuro com Giovanna e porque não jogou com Davi: 'Ia dar trabalho'

O funkeiro diz que não concordava com algumas opiniões do quarto Gnomo, mas precisou recuar para somar votos. "Acho que o posicionamento no jogo [dos Gnomos] foi bem errado. A galera deixar declarada uma treta, uma guerra, somar maioria de votos. A Pitel é uma mina "da hora", a Fernanda também. Só que muita gente ali demorou um pouco para se movimentar na casa e mostrar quem era, ou recuou demais. Faltou um pouco de sensibilidade para o jogo e também para trocar ideia com o Fadas. O pessoal ali não é um monstro", disse.

Bin ainda disse que a "fofoca" sobre Davi e os Camarotes foi a pior que espalhou, e que o brother não o incomodava em nada. "Eu não tinha esse incômodo de ele ficar cantando, nem coisas do tipo", disse.

"Tive um embate com o Davi em uma festa, em uma situação em que os dois já estavam cheios de álcool, e rolou uma discussão meio boba, meio sem noção. Hoje eu paro para ver e falo: "Fui moleque, que coisa idiota", continuou. "Mas o momento em que me senti mais leve no jogo foi o que eu pedi desculpas para o Davi e para o Matteus, porque eu sinto vergonha daquela briga. Não vejo o Davi nessa caixa de monstro e manipulador que colocam ele. Eu faria a mesma coisa que ele se também tivesse que julgar outra pessoa"

Bin ainda disse ter o mesmo perfil que Davi, em alguns aspectos. "Se a gente jogasse junto ia dar um trabalho. Eu também jogaria com o Vinicius. Com o Matteus, de quem gosto muito e é um moleque sensacional, em provas nem se fala", disse, citando ainda Deniziane, Marcus e Pitel nesse "grupo ideal".

O ex-brother também comentou algumas curiosidades do reality, como ter achado a Xepa "muito tranquila" e ter conhecido mais sobre Giovanna quando assumiu uma amizade com ela, do que quando viveu um romance. "É uma pessoa fenomenal, fantástica, uma mulher incrível. A gente ficou, se relacionou, só que o jogo é uma parada muito complicada [?] Se fosse para acontecer, aconteceria aqui fora. Só que a gente também mora longe, tem muitas situações que impedem um pouco. E, mais recentemente, foi aquele momento de carência, né? A gente quer reviver o beijo... Foi muita conexão".