Esnobada de Paulo Ricardo em Davi tem cara de armação para gerar polêmica

Leão Lobo, apresentador do Splash Show, enxerga duas possibilidades para essa questão. "Ou ele realmente se distraiu e esqueceu do Davi, ou a produção soprou no ouvido dele: 'Entra lá e ignora o Davi, que aí vai dar 'buxixo' e amanhã vai estar todo mundo comentando'."

Para o jornalista, faria muito sentido a Globo ter orientado Paulo a esnobar Davi para gerar assunto em torno do programa, que anda em um marasmo só nesta reta final. "O jogo meio que acabou, né? Parou tudo, não tem mais graça nenhuma. Então, de vez em quando ainda precisam acontecer algumas coisinhas por lá."

Yas Fiorelo, por sua vez, aproveitou o ensejo para criticar a parte da torcida de Davi que insinuou uma mobilização para derrubar os perfis de Paulo Ricardo nas redes sociais. "Gente, vamos se ocupar? Com todo o respeito, vamos arrumar o que fazer? Derrubar a conta do Paulo Ricardo não é a questão, não vai resolver nada. Para com esse fanatismo!"

Yas: MC Bin Laden foi a melhor escalação de Boninho para o Camarote do BBB 24

MC Bin Laden, 30, e Davi Brito disputam nesta quinta-feira (4) o 17º paredão do BBB 24. As enquetes de intenção de voto apontam para a provável eliminação do funkeiro - que aparece com mais que o dobro do percentual de rejeição de Davi.