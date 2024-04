Ex-esposa de Lucas manda recado para Pitel: 'Não tinha compromisso comigo'

Ela reforçou que seu compromisso era com o marido: "Por isso que sempre deixei claro que meu relacionamento é com ele, ou era com ele, e não com ela. Os combinados dela com o parceiro dela foram todos mantidos. Não acredito que nós, mulheres, devamos em algum momento nos odiar ou nos rivalizar por erros ou atitudes de homens".

Camila desejou que Pitel seja feliz após participar do reality da Globo: "Quero que ela seja muito feliz, que siga o futuro dela, que Deus a abençoe de todas as formas possíveis e que ela tenha o melhor, porque ela é uma mulher muito incrível. [Diria] para ela voar, para ela ser livre, para ela alcançar a plenitude dela".

Anteriormente, a ex-companheira de Buda já havia comentado que não queria gerar uma rivalidade feminina. Ela explicou que se incomodou com ele por flertar com Pitel: "Não estou cobrando nada da Pitel, o meu problema é exclusivamente com a pessoa que tinha um combinado comigo, que é o Lucas".

BBB 24 - enquete UOL: após eliminação de Pitel, quem é o mais odiado do top 8? Alane Divulgação/Globo Beatriz Divulgação/Globo Davi Reprodução/Globo Giovanna Reprodução/Globo Isabelle Reprodução/Globo Lucas Henrique Reprodução/Globo Matteus Divulgação/Globo MC Bin Laden Divulgação/Globo A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER