Comparação entre Leidy e Bolsonaro não foi atitude infeliz de Túlio Gadêlha

Leão Lobo, apresentador do Splash Show, não vê problema no fato de Túlio ter relacionado o atual paredão do BBB com a possível prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). "Ele aproveitou o voto na Leidy para dar sua opinião política. É fato que o BBB é um jogo, mas aqui fora também se joga - e às vezes o jogo lá de dentro tem muito a ver com o jogo aqui de fora."

Leão declarou sua admiração pelo namorado de Fátima Bernardes, 61. "Sou fã desse moço. Além de bonito, é muito inteligente. Poderia ter ficado quieto, mas, como bom político, foi lá e se colocou. Penso que as pessoas precisam se colocar, coloca suas posições."

Dieguinho Schueng, por sua vez, discorda da opinião do jornalista sobre o assunto. "Não se aplica a comparação, porque estamos falando de uma questão política muito séria, com impacto sobre a vida de milhões de brasileiros. Não se compara a uma participante do BBB que fez jogadas erradas."

Na visão de Schueng, Gadêlha errou ao tentar relacionar política com entretenimento. "As pessoas que não querem a Leidy dentro do jogo também acharam injusto, porque misturou entretenimento com uma questão política complicada. Não se mistura reality show com política, embora haja algumas similaridades [entre ambos universos]."

