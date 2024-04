Daniela Beyruti devia se espelhar na Globo e fazer TV para quem gosta de TV

Da Redação

A Globo deu início na última sexta-feira (19) à exibição na TV aberta de "Tributo", série documental que já foi ao ar no Globoplay e resgata a trajetória de grandes nomes da televisão brasileira. Lima Duarte, Manoel Carlos, Laura Cardoso e Zezé Motta estão entre os homenageados.

Leão Lobo, apresentador do Splash Show, rasgou-se em elogios à nova iniciativa da emissora carioca. "Achei uma ideia maravilhosa, até porque uma geração inteira dos nossos grandes atores está desaparecendo. Muitos estão com a idade com a avançada. É lindo poder homenagear toda essa gente maravilhosa."