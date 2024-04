BBB 24 provou que Tadeu Schmidt é o apresentador definitivo do reality

Leão Lobo, apresentador do Splash Show, opina que este foi o melhor ano de Tadeu à frente do Big Brother. "Ele mostrou que é realmente o apresentador definitivo do BBB. Aquela história de ele jogar a perna junto com a Alane, de cair com a Bia... Toda essa disponibilidade para o entretenimento passa humanidade, passa proximidade com as pessoas."

O jornalista opina que Schmidt se saiu melhor que seus precursores na função, Leifert e Pedro Bial, 66. "Ao mesmo tempo que ele se dá ao respeito e se impõe, ele é mais próximo dos participantes. Os outros eram meio frios. O Bial, com aquela coisa intelectualoide dele, era muito chato. E o Tiago me passava uma coisa 'gelada', parecia não se envolver com nada de verdade."

Leão admitiu, inclusive, ter lamentado quando Tadeu foi anunciado o novo apresentador do reality anos atrás. "Achava ele tão bom no Fantástico, que pensei [à época]: 'Que chato sair para fazer isso!' Mas ele se adaptou tão bem, que hoje não consigo ver outro apresentador à frente do BBB."

Tadeu Schmidt brindou os três finalistas do BBB 24 (Globo) - Davi, Isabelle e Matteus - com um 'Sincerão do amor' na noite de segunda-feira (15). Na dinâmica, eles receberam mensagens carinhosas de entes queridos e ficaram bastante emocionados.