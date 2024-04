Conflito entre Davi e Mani parece armado para 'alongar' o BBB

Da Redação

Davi Brito, 21, vive uma crise no relacionamento com Mani Reggo, 41, desde que venceu o BBB 24 (Globo). A comerciante deixou de seguir o ex no Instagram e parou de respondê-lo após Davi dizer que os dois estavam "se conhecendo" no Mais Você.

Leão Lobo, apresentador do Splash Show, criticou aqueles que põem em dúvida o mérito de Davi como campeão do BBB por conta das atitudes recentes do rapaz em relação à ex. "É preciso separar o que foi o Davi no jogo do que o Davi é aqui fora. No BBB, ele mereceu ganhar, porque jogou muito. Se ele mentiu sobre o status da relação com a Mani e usou isso para o jogo, deu certo."