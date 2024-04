Sucesso internacional, Wagner Moura provou que segue em alta fora da Globo

Da Redação

Wagner Moura, 47, está no Brasil para a divulgação de seu mais novo filme em Hollywood: "Guerra Civil". A pré-estreia do longa aconteceu nesta quarta (17) no Rio de Janeiro e terminou com uma roda de samba cheia de famosos, como Humberto Carrão, Vanessa da Mata e Selton Mello.

Leão Lobo, apresentador do Splash Show, chamou a atenção para o fato de Moura ter sobrevivido perfeitamente fora da Globo. "Ele foi o único artista que não precisou [de fato] da Globo. Ele passou pelo canal, mas chegou um momento em que saiu e provou que era maior que isso."